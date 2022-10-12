Özlü’den meclis üyesine çirkin söylem

Başiskele Belediyesi 2022 Yılı Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci bileşimi geçtiğimiz gün Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü esnada Başkan Yasin Özlü, Saadet Partili meclis üyesi Kadir Öztonga ile münakaşaya girdi. Özlü Tonga’nın sözlerinde, “Bunlar hesap kitap işi” deyince Öztonga, “Bütçenin alt kıvrımlarında mı saklıyorsunuz?” şeklinde soru yöneltti.

TONGA AYAKLANDI

Tongan’nın sözlerine esprili bir şekilde cevap vermek isteyen Özlü büyük bir potun eşiğinden döndü. Bütçe kıvrımları sorusuna Özlü, “Senin kıvrımlarında ben onu…” dedi ve sözünü yarıda kesti. Hakaret’e varacak olan sözlere tepki gösteren Kadir Öztonga toplantıyı terk etmek üzere ayağa kalktı. Başkan Özlü , Tonga’nın meclisi terk etmesine izin vermeden özür diledi.

“VATANDAŞIMIZA YAPILAN SAYGISIZLIK”

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman o sözleri nedeniyle Yasin Özlü’ye tepki gösterdi. Acurman yaptığı açıklamada, “Tüm partizanlıklar bir yana aynı kentin paydaşları ve komşuları olan bizler arasında siyasi nezaketi yok sayan, şaka adı altında oldukça bayağı ve terbiye sınırlarını zorlayan bir cümlenin sayın başkan tarafından sarf edilmesini kınıyoruz. Tüm meclis üyeleri ve komşularımızın bulunduğu salonda bir kahvehane sohbetindeymiş edasıyla gülerek de olsa sarf edilen hakaret doğrudan vatandaşlarımıza yapılmış bir saygısızlık örneğidir” ifadelerini kullandı.