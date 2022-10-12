Öncü Kadınlar Derneği lansman yapacak

Başkanlığını Serpil Büşra Namlı’nın yaptığı Öncü Kadınlar Derneği (ÖNKADER) 20 Ekim Perşembe günü Antik Kapı ‘da düzenleyeceği lansmanla kendilerini tanıtacak. Koceli’de yer alan kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak olan lansmanın başlama saati ise 19.00 olarak belirlendi. Dernek Başkanı Serpil Büşra Namlı, kadın ve gençliğe yönelik faaliyetlerde bulunmayı hedeflediklerini ve hazırladıkları projelerle, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamlarına ışık tutmayı kurguladıklarını söyledi. Öncü Kadınlar’ın ilk etapta hayata geçireceği projelerden de bahseden Namlı, “Bilinçli Aileler Akademisi ve Mesleğinle Hayata Tutun Projesini en önemli iki projemiz” dedi.