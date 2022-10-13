13 Eki 2022 - 09:18- Gündem G: 13 Eki 2022 - 09:20

Yeni Cuma Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

İzmit Belediyesi, Yeni Cuma Parkı Çevre Düzenlemesi ve Kafe Yenileme Yapım İşi projesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
Yeni Cuma Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor mask

İzmit Belediyesi, yepyeni görünümüyle halka kazandıracağı Yeni Cuma Parkı’nda yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İzmitli vatandaşların en sık kullandığı sosyal alanlardan birisi olan Yeni Cuma Parkı’nda altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte başlayan üst yapı çalışmalarında beton atma işlemleri sürüyor.  

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan ve büyük bir özveriyle devam ettirilen Yeni Cuma Parkı Çevre Düzenlemesi ve Kafe Yenileme Yapım İşi hızla ilerliyor. Beton serimi çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yürüttükleri çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunacak.
# İzmit belediyesi, çevre

13 Eki 2022 - 09:18 - Gündem

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