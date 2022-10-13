Yeni Cuma Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

İzmit Belediyesi, yepyeni görünümüyle halka kazandıracağı Yeni Cuma Parkı’nda yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İzmitli vatandaşların en sık kullandığı sosyal alanlardan birisi olan Yeni Cuma Parkı’nda altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte başlayan üst yapı çalışmalarında beton atma işlemleri sürüyor.
KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
İzmit Belediyesi tarafından başlatılan ve büyük bir özveriyle devam ettirilen Yeni Cuma Parkı Çevre Düzenlemesi ve Kafe Yenileme Yapım İşi hızla ilerliyor. Beton serimi çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yürüttükleri çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.