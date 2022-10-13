13 Eki 2022 - 09:19- Asayiş G: 13 Eki 2022 - 09:20

Oto hırsızlığı suçundan yakalanan şahıs tutuklandı

Kocaeli’de polis ekiplerince oto hırsızlığı suçundan yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Oto hırsızlığı suçundan yakalanan şahıs tutuklandı mask
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Gebze’de meydana gelen oto hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde oto hırsızlığını yaptığı tespit edilen İ.Ö isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
# polis, emniyet

13 Eki 2022 - 09:19 İHA Kocaeli- Asayiş

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