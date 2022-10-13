Karamürsel Millet Bahçesi çok güzel olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin birçok noktasında millet bahçelerinin yapımına devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel Millet Bahçesi çalışmaları da hızla ilerliyor. Ekipler yoğun mesai harcadıkları millet bahçesinde çalışmaların kısa sürede tamamlanması için çaba sarf ediyor. Karamürsel Millet Bahçesi tamamlandığında ilçe sakinlerinin keyifle zaman geçirecekleri yerlerden biri olacak.
ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR
Proje kapsamında 300 metrekare alanda hizmet verecek restoran binasının temeli atılarak, çelik imalatının montajına başlandı. Arazide yapılması planlanan taş duvar imalatları ise devam ediyor. Park içinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, bitkilendirme ve otomatik sulama tesisatının imalatına yakın zamanda başlanacak.
KARAMÜRSELLİLERİN İLK ADRESİ OLACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata ve insana dokunan özel proje ve sosyal destek programlarıyla farklı alanlarda ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti veriyor. Bu kapsamda 11 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek Karamürsel Millet Bahçesi’nde 300 metrekarelik restoran binası, otopark, seyir terasları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grubu ve fitness alanları yer alacak. 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği şekilde projelendirilen ve çalışmaları hızla devam eden Karamürsel Millet Bahçesi, Karamürsellerin ilk adresi haline gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.