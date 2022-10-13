13 Eki 2022 - 09:33- Eğitim G: 13 Eki 2022 - 09:34

Büyükşehir İtfaiyesinden üniversiteli gençlere eğitim

Büyükşehir İtfaiyesi, Kocaeli Üniversitesi Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerine eğitim verdi

Büyükşehir İtfaiyesinden üniversiteli gençlere eğitim mask
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Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), Kocaeli Üniversitesi Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerine eğitim verdi.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM

KOBİTEM, vatandaşlarımızın yangın, afet ve benzeri acil durumlara karşı hazırlıklı olması için eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak KOÜ Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerine eğitim verildi.

TEORİK VE PRATİK BİLGİLER

KOBİTEM eğitim tesislerinde yapılan programda öğrencilerin müfredat programında yer alan yangın güvenliği ve doğal afet dersi kapsamında düzenlenen eğitimde, yanma ve yangın, kişisel korunma donanımı, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme teknikleri, portatif yangın söndürücüler ve kullanım esasları, yangına müdahale ekipmanı, ekip çalışması ve organizasyonu, iple erişim teknikleri konularında teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Eğitime üniversite bölüm başkanı Prof. Dr. Gazi Uçkun ve sınıf temsilcisi Pınar Bayraktar öncülüğünde 2 sınıf öğrencilerinden oluşan 34 kişi katıldı.

# eğitim, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Yangın

13 Eki 2022 - 09:33 - Eğitim

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