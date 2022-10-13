13 Eki 2022 - 09:54- Gündem G: 13 Eki 2022 - 09:55

B.1 One Sports Club Spor Tesisi’nde İzmit Belediyesine yüzde 20 indirim

İzmit Belediyesi B.1 One Sports Club Spor Tesisi’nde yaptığı protokol kapsamında personeline yüzde 20 indirim fırsatı sağladı

B.1 One Sports Club Spor Tesisi’nde İzmit Belediyesine yüzde 20 indirim mask

İzmit Belediyesi, yaptığı çalışmalar ve anlaşmalar ile personeline kolaylık sağlamaya devam ediyor. İzmit Belediyesi son olarak B.1 One Sports Club Spor Tesisi ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında İzmit Belediyesi çalışanları ve birinci derece yakınlarına  B.1 One Sports Club Spor Tesisinde yüzde 20 indirim uygulanacak. İmzalanan protokol 12 ay süreyle devam edecek.
# İzmit belediyesi

13 Eki 2022 - 09:54 - Gündem

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