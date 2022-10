Vali Yavuz, Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evini ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Yaşar Çakmak, Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Vali Yavuz, derneğin çalışmaları, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Vali Yavuz burada yapmış olduğu konuşmalarında: “Hepinizin bildiği gibi tek millet, iki devlet vurgusu içerisinde Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin barış ve huzur içerisinde yaşaması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her türlü desteği vermeye her daim hazırız. Sizlerin refah içiresinde yaşaması bizim en önemli arzularımızdan bir tanesidir. Geçmişte yaşanan acı olayların tekrarlanmaması için var gücümüzle çalışmalıyız, birlik beraberliğimiz ve kardeşliğimizi daha çok pekiştirmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman olduğu gibi kardeşlerinin yanında yer almayı bir şeref vesilesi olarak görmüştür.”

"GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Konuşmaların devamın da ise Vali Yavuz şunları kaydetti: “Hocalı katliamı başta olmak üzere özellikle Karabağ’ında işgalden kurtarılması için şehadet şerbeti içmiş tüm askerlerimize, oradaki sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, huzurlu, bereketli bir ömür diliyorum. Siz değerli kardeşlerimizin de ilimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde refah içerisinde yaşamanız, toplumda tüm hizmetlerden faydalanmanız noktasında bizim elimizden bir şey gelirse bu konuda gerekli desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Kocaeli genelinde bütün kurum ve kuruluşlar ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazırlar. Bizde bundan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu şehrin Valisi olarak sizleri bağrımıza basıyoruz, kucaklıyoruz. İnşallah bir daha hiçbir acı yaşanmaz ve halklar barış ve huzur içerisinde yaşarlar.” dedi.