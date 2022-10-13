Aydın: Erdoğan her şeyi itiraf etti

Dün yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerini ilgilendirecek haberi verdi. Tatillerde ailelerinin yanına, memleketlerine gidecek olan 150 bin öğrenciye, yılda iki defa olmak üzere yol parası verileceğini açıkladı. Bunun ardından siyasilerden peş peşe eleştiriler geldi. Bir diğer eleştiriyi de CHP'li Aydın yaptı. Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir gaflet içinde olduğunu ifade ederek;" Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık ekonomik krizin içinde olduğumuzu en nihayetinde kabul etti. Öyle ki artan akaryakıt fiyatlarını durduramayan, firmalara söz geçiremeyen, ekonomik politikaları iyi yürütemeyen Erdoğan, öğrencilere müjde diye ülkenin iflas ettiğini belirten bir haber verdi. Yılda iki defa otobüs biletini karşılayacağız dedi. Sözde işsizlik yoktu, öğrenciler çok rahat geçiniyordu, zam yoktu, muhalefet ekonomik krizi abartıyordu, insanlar iş beğenmiyordu. Bu aslında kendi kendine yapılmış bir itiraftır. Ülkemiz geriye gidiyor, gençlerimiz Türkiye'yi terk ediyor, yoksulluk, yolsuzluk artıyor. Buna artık dur demeliyiz. Sandıklarda iktidara dersini vermeliyiz. Atatürk'ün emanet ettiği gençliğe biz sahip çıkmalıyız, çıkacağız" dedi.