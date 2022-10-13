Başkan Mustafa Kocaman, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla din görevlileri ile bir araya geldi. Programda, Kartepe İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ da yer aldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda konuşan İrfan Üstündağ, "Bizim mesleğimiz , Efendimizin (s.a.v.) yolundan gitmektir. Onun görevini bugün ifa etme gayretindeyiz. Allah hepimize yardım eylesin. Din görevlilerimiz her daim insanlarımızla birliktedir" dedi.
"Çok kıymetlisiniz"
Din görevlilerini çalışmalarından dolayı kutlayan Kocaman ise "Yaptığınız görev hasebiyle çok kıymetlisiniz. Sizlerle her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Doğumdan, ölüme, hayatın her safhasında bizimlesiniz. Eğitimci, öğretici ve örnek misyonunuz var. Bu sorumluluk çok özel ve kıymetli bir görev. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.