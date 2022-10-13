13 Eki 2022 - 10:59- Gündem G: 13 Eki 2022 - 11:00

"Eğitimci, öğretici ve örnek misyonunuz var"

Din görevlileri ile bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Eğitimci, öğretici ve örnek misyonunuz var. Bu sorumluluk çok özel ve kıymetli bir görev. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim" dedi.
"Eğitimci, öğretici ve örnek misyonunuz var" mask
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Başkan Mustafa Kocaman, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla din görevlileri ile bir araya geldi. Programda, Kartepe İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ da yer aldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda konuşan İrfan Üstündağ, "Bizim mesleğimiz , Efendimizin (s.a.v.) yolundan gitmektir. Onun görevini bugün ifa etme gayretindeyiz. Allah hepimize yardım eylesin. Din görevlilerimiz her daim insanlarımızla birliktedir" dedi.

"Çok kıymetlisiniz"

Din görevlilerini çalışmalarından dolayı kutlayan Kocaman ise "Yaptığınız görev hasebiyle çok kıymetlisiniz. Sizlerle her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Doğumdan, ölüme, hayatın her safhasında bizimlesiniz. Eğitimci, öğretici ve örnek misyonunuz var. Bu sorumluluk çok özel ve kıymetli bir görev. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

# Kartepe

13 Eki 2022 - 10:59 İHA Kocaeli- Gündem

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