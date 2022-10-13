Minik Umut aracın altında kalarak can verdi

Olay, dün saat 15.45 civarında Alikahya Mahallesi İncirli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Umut Özsoy, Beytullah A. idaresindeki 41 LR 675 plakalı aracın arkasına saklandı. Çocuğu fark edemeyen sürücünün aracını hareket ettirmesi ile birlikte 4 yaşındaki Umut aracın tekerleğinin altında kaldı. Durumu fark eden sürücü, yaralanan minik Umut’u aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü. 4 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Beytullah A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.