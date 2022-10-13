Olay, dün saat 15.45 civarında Alikahya Mahallesi İncirli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Umut Özsoy, Beytullah A. idaresindeki 41 LR 675 plakalı aracın arkasına saklandı. Çocuğu fark edemeyen sürücünün aracını hareket ettirmesi ile birlikte 4 yaşındaki Umut aracın tekerleğinin altında kaldı. Durumu fark eden sürücü, yaralanan minik Umut’u aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü. 4 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Beytullah A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
13 Eki 2022 - 11:02- Asayiş Güncelleme: 13 Eki 2022 - 11:03
Minik Umut aracın altında kalarak can verdi
İzmit'te arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir aracın arkasına saklanan 4 yaşındaki çocuk, hareket eden aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.