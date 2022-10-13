13 Eki 2022 - 11:15- Spor G: 13 Eki 2022 - 11:16

Kamu kurumlarından oluşan takımlar, şampiyon olabilmek için yarışacak

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Çalışanları Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Dr. Mahmut Gür Voleybol Turnuvası başladı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı profesyonel voleybol hakemlerinin de turnuva boyunca görev alacağı maçlarda, kamu kurumlarından oluşan takımlar şampiyon olabilmek adına kıyasıya mücadele edecek.
Kamu kurumlarından oluşan takımlar, şampiyon olabilmek için yarışacak mask
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Düzenlenen turnuva açılışına Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mürsel Durmaz, Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, merhum Dr. Mahmut Gür’ün eşi Ayşe Gür ve ailesi, sağlık idarecileri, hekimler, kamu ve sağlık çalışanları ile aileleri katılım sağladı. Takımlar maç öncesinde, meme kanseri ile mücadele, taramalar, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan özel pankart, döviz ve afişlerle sahaya çıktılar. Aynı zamanda turnuvada, sağlık kurumları haricinde, diğer kamu kurumları da katıldı.

"Yaptıkları hizmetler asla unutulmayacak"

Açılış programında konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, "Bugün yakın zamanda geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle aramızdan ayrılan, halkımız ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen değerli hekim arkadaşımız Nöroloji Uzmanı Dr. Mahmut Gür adına düzenlenen turnuva dolayısıyla bir aradayız. Kendisini rahmetle anıyor, değerli eşi ve ailesine tekraren başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaptıkları hizmetler asla unutulmayacak. Turnuvanın sportmence ve dostluğun kazandığı bir organizasyon olmasını temenni ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. Turnuva Komite Başkanı Uzm. Dr. Latif Erdem Akalın tarafından Pehlevan’a günün anısına isminin yazılı olduğu forma takdim edildi. Konuşmaların ardından turnuva, Filenin Doktorları ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü takımlarının kıyasıya mücadelesi ile start aldı.

# sağlık, kamu, komite

13 Eki 2022 - 11:15 İHA Kocaeli- Spor

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