Kocaeli Kalite Fuarına ev sahipliği yapacak

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) bu yıl 31’incisini düzenleyeceği Kalite Kongresi; bilim, akademi, medya ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 22-23 Kasım tarihlerinde Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde, “Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet” temasıyla hayata geçirilecek kongrenin ana konuşmacısı Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş olacak. Kongrenin kapanış konuşmasını ise Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemi, akademisyen Lale Orta yapacak. İki gün sürecek kongre boyunca alanında uzman konuşmacılar ile sektöre yön veren isimlerin buluşacağı ufuk açan oturumlar düzenlenecek. Son oturumun ardından kalite yolculuğunda başarılara imza atan kuruluşlara Türkiye Mükemmellik Ödülleri ve Yetkinlik Belgeleri takdim edilecek ve bu sene ilk kez kongre bildirgesi yayınlanacak.

“SORUNLAR ÇÖZÜMLERİ İLE KONUŞULACAK”

Kongre ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bildiğiniz üzere “Türkiye Kalite Derneği” çeyrek asırdır mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürüp ülkemizin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. KALDER ile işbirliği çalışmalarımız; 1999 yılında başlattığımız EFQM ve toplam kalite yönetimi sürecine dayanıyor. O günden bu yana da Kalite Kongreleri başta olmak üzere birçok etkinlikte ortak çalışmalarımız devam ediyor. 22-23 Kasım tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet” temasıyla düzenlenecek 31.Kalite Kongresinde de Odamız katkı vermeyi sürdürecek. Kongrede; dünyanın gündemine oturan göç, gıda, enerji ve iklim krizi gibi pek çok konuyu uzman isimlerle birlikte ele alarak çözümler sunulacak.

“İŞ DÜNYASINA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bu yıl Kalite Kongresi’ne il olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Umarım önümüzdeki yıllarda da ilimizde yapılmaya devam eder. TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında da 2002 yılından beri “A Sınıfı Mükemmel Oda” statüsünü koruyan Odamız, son denetimi de üstün başarıyla tamamlayarak 365 Oda/Borsa arasında birinci olmuştur. Oda olarak açık stratejik hedeflerimiz, profesyonel yönetim anlayışımız ile üyelerimizin haklarını korumaya ve bölge iş dünyasına bu anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“HER YIL 3 BİN 600 KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ”

30 yılı aşkın süredir düzenlenen Türkiye Kalite Kongresi hakkında değerlendirmede bulunan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar; “Sürdürülebilir yaşam, dünyanın güncel problemleri, bu problemlerin çözümü ve var olan sistemlerin gelişebilmesi için sonuçlar ortaya koymak adına uzun yıllardır Kalite Kongresi’ni başarıyla düzenliyoruz. KalDer olarak 30 yılda 150 bin katılımcı ve 2 bin 800 konuşmacının yer aldığı büyük kongrelere imza attık. Kalite Kongremiz kapsamında her yıl yaklaşık 3 bin 600 kişiye ev sahipliği yapıyor, sektörünün lider firmalarını ve ses getiren isimleri ağırlıyoruz.

“HEDEFLERİMİZİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYORUZ”

Nihai hedefimiz, bir kültür olan kalitenin Türk iş ekosisteminin her katmanına yayılması ve bu kültürün ekosistemin tüm hücrelerince benimsenmesi. 1992 yılından bu yana düzenli olarak hayata geçirdiğimiz kongre ile her sene hedeflerimizi bir adım öteye taşıyoruz. Bu sene de dünyanın en önemli gündem konularından biri olan risk yönetimini tema olarak belirledik. Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin değerli katkılarıyla 31’incisini düzenleyeceğimiz kongrede, sadece kapımızdaki riski değil bu risklerin ötesini de ortaya koyarak çözüm önerileri sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.