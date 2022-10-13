13 Eki 2022 - 14:21- Ekonomi G: 13 Eki 2022 - 14:23

Pasaport, ehliyet ve kimlik ücretleri için rekor zam gelebilir!

Pasaporttan, ehliyet ve kimlik harcına, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden trafik cezalarına kadar zam oranlarının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 36 olan yeniden değerleme oranının bu yıl rekor seviyede yükselmesi bekleniyor.

Pasaport, ehliyet ve kimlik ücretleri için rekor zam gelebilir! mask

Ekim ayı enflasyonun açıklanmasıyla 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı ortaya çıkacak. Ekim ayında üretici enflasyonu “sıfır” olarak açıklansa dahi 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 120'nin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi bulunuyor. Kasım ayında belli olacak YDO üzerinde Cumhurbaşkanı'nın yetki kullanmaması halinde 4-10 yıllık pasaportun bedeli 3 bin 250 lirayı aşacak.

PASAPORT HARÇ ÜCRETİ

ÜFE’ye göre belirlenen vergi, harç ve cezalara da 2023 yılı itibariyle tarihi zam gelebilir. Ekim ayında üretici enflasyonu “sıfır” olarak açıklansa dahi 2023 yılında yeniden değerleme oranının yüzde 120'yi geçmesi kesin olacak. Yıl sonu YDO eğer yüzde 120 olursa 1 yıllık pasaport ücreti 990 TL olacak. 4-10 yıllık pasaportun bedeli ise 3 bin 250 lira olacak. Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.

YILBAŞINDA YAPILAN ZAMLAR

Sene başında yapılan yüzde 36’lık zam sonrasında 2022 yılında pasaport harç fiyatları şu şekilde olmuştu; Pasaport defteri 180 liradan 225 liraya yükseldi. 6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL’den 309 TL’ye, 1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL’ye, 2 yıllık pasaport harcı 738 TL’ye, 3 yıllık pasaport harcı 1048,7 TL’ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli 1008 TL’den 1478 TL’ye yükseldi.

MTV ORANLARI NE KADAR OLACAK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edilmişti. Resmi Gazetede yayımlanan kararla bu oranda indirime gidildi. 2022 yılında MTV’de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu yıl bir yaşındaki 1300 motor araç için 1313 lira vergi ödeyen vatandaşlar, eğer yüzde 120 zam gelirse 2.888 lira ödemek durumunda kalacak.

TRAFİK CEZALARI ARTACAK

Trafik cezaları da yeniden değerleme oranı ile birlikte artış gösterecek. Bu yıl kırmız ışıkta geçmenin cezası 427 lira iken yüzde 120 zam gelmesi halinde bu ceza 940 lira olacak. Hız sınırı %30’dan %50’ye (elli dâhil) kadar aşmanın cezası 888 lira iken 1.953 lira olacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeniden değerleme oranı 3 Kasım tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranı ile belli olacak. Kasım ayında ekim ayı itibarıyla 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor.

ORTALAMA FİYAT ARTIŞI

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

ENFLASYON ORANLARI

Yeniden değerleme oranı TÜİK'in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor. (Sözcü)

# Vatandaşlar, türkiye, Araç

13 Eki 2022 - 14:21 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Çekirge - Şifa niyetine sefa olsun bundan iyisimi var benim arabam dövizim yok diyenler kına yaksın...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Ekim 14:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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