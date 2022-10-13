Enflasyonda G-20 birincisi Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon oranı inandırıcı bulunmazken bu rakamlar bile Türkiye'yi G-20 ülkeleri arasında zirveye oturttu. Türkiye, G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke oldu. Yüzde 83.45'lik resmi enflasyon ile ilk sıraya yerleşen Türkiye'yi yüzde 78.50 ile Arjantin izliyor. Çin, G-20 ülkeleri arasında yüzde 2.5 ile en düşük enflasyon oranını yakalarken aylardır Ukrayna ile savaş içinde olan Rusya'da bile enflasyon yüzde 14.3 oldu.