13 Eki 2022 - 14:22- Ekonomi G: 13 Eki 2022 - 14:23

Enflasyonda G-20 birincisi Türkiye

TÜİK’in açıkladığı son enflasyon oranı, Türkiye’yi G-20 ülkeleri arasında ‘şampiyonluğa’ taşımaya yetti    

Enflasyonda G-20 birincisi Türkiye mask

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon oranı inandırıcı bulunmazken bu rakamlar bile Türkiye'yi G-20 ülkeleri arasında zirveye oturttu.  Türkiye, G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke oldu. Yüzde 83.45'lik resmi enflasyon ile ilk sıraya yerleşen Türkiye'yi yüzde 78.50 ile Arjantin izliyor. Çin, G-20 ülkeleri arasında yüzde 2.5 ile en düşük enflasyon oranını yakalarken aylardır Ukrayna ile savaş içinde olan Rusya'da bile enflasyon yüzde 14.3 oldu.
# türkiye

13 Eki 2022 - 14:22 - Ekonomi

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