13 Eki 2022 - 14:22- Ekonomi G: 13 Eki 2022 - 14:24

Yurt içi aramaların fiyatı yüzde 25 arttı

BTK'nın internet sitesinde yer alan karara göre mobil azami ücret tarifelerine zam geldi. Yurt içi aramalarda azami ücret dakika başı 1,23 TL'den 1,55 TL'ye yükseltildi.    

Yurt içi aramaların fiyatı yüzde 25 arttı mask

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan karara göre mobil azami ücret tarifelerinin yenilendiğini duyurdu.  Böylece BTK'nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalar için azami ücret dakika başı 1,55 TL’ye, yurt dışı arama ücreti de 15,42 TL’ye çıkartıldı.

ARAMA ÜCRETLERİNE ZAM

Önceki tarifede yurt içi aramalar 1,23 TL olarak belirlenmişti. Yurtdışı arama ücreti ise dakika başı 12,23 TL olarak belirlenmişti. Böylece her iki ücrete de yüzde 25 civarında zam geldi. BTK Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan listeye göre yurt içi kısa mesaj ücreti 0,9 TL’den 1,1 TL’ye yükseltildi. Yurt dışı kısa mesaj ücreti ise 2,1 TL’den 2,7 TL’ye yükseltildi.  Açma kapama ücreti 54,27 TL’den 68,46 TL’ye, numara değiştirme ücreti ise 53 TL’den 67 TL’ye yükseltildi.

13 Eki 2022 - 14:22 - Ekonomi

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