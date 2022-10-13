Assan Panel sertifika aldı    

Ürün ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıma hedefi ile faaliyetlerini sürdüren Assan Panel, karşılaşılabilecek en zorlu şartlarda dahi iş sürekliliğini esas alan İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandı. Sektörde bu sertifikanın tek sahibi olan Assan Panel, iş süreçlerinin aksamasına sebep olabilecek herhangi bir durum karşısında kesintisiz hizmet sağlayabilecek kabiliyette olduğunu belgelendirmiş oldu.

“MUTLULUK DUYUYORUZ”

Assan Panel’in Genel Müdürü İhsan Tolga Akar konu ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Assan Panel olarak müşterilerimize her zaman daha iyi hizmet sunmak adına teknolojik ve yönetimsel anlamda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, şirket yapımıza, kültür ve değerlerimize uygun bulduğumuz uygulamaları ivedilikle gündemimize alıyoruz. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası da en zorlu şartlarda dahi kesintisiz hizmet sağlamak adına çok önem verdiğimiz bir konuydu ve bugün sektörümüzde bir ilk olarak bu sertifikayı aldığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

KRİTİK FONKSİYONLAR

Akar sözlerine şöyle devam etti: “Mevcut ve olası tehditlerin belirlenerek yönetilmesi, kriz sırasında kritik fonksiyonların devamının desteklenmesi, iş sürekliliği için sistematik bir yaklaşımın sağlaması gibi bir kurum için hayati önem taşıyan alanlarda fayda sağlayan Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile yönetim kabiliyetimizi, sektör hakimiyetimizi ve gücümüzü de bir kez daha ispatlamış olmak bizim için gurur verici.”