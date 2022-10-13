Mest pabucu gençlerin ilgi alanına girdi

Koyun, keçi ve inek derisinden yapılan ürünler yurt içi ve dış pazarda da ilgi görürken, üreticiler talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kış aylarının kendini hissettirmeye başlamasıyla birçok vatandaş ayaklarını soğuktan korumak için mest pabucunu tercih ediyor. Abdest alırken ayakları yıkamak yerine üzerine yaş el ile bir kere mesh edilen, 'mest' isimli su geçirmez pabuçlar, gençler tarafından da özellikle kış aylarında rağbet görmeye başladı. Mest üreticileri pandemi sonrası ve havaların soğumasıyla birlikte siparişlerde artış yaşandığını belirtti.