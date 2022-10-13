13 Eki 2022 - 14:24- Ekonomi G: 13 Eki 2022 - 14:26

Perakende satış endeksleri açıklandı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %11,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %12,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %4,3 azaldı.

Perakende satış endeksleri açıklandı mask

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,8, otomotiv yakıtı satışları ise %4,1 arttı.

YILLIK PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %128,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %119,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %119,2, otomotiv yakıtı satışları ise %174,3 arttı.

AYLIK PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %10,1, otomotiv yakıtı satışları ise %1,2 arttı.
# Perakende

13 Eki 2022 - 14:24 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.097.271 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sanayi üretim endeksi belli oldu mask
Sanayi üretim endeksi belli oldu
Mest pabucu gençlerin ilgi alanına girdi mask
Mest pabucu gençlerin ilgi alanına girdi
Perakende satış endeksleri açıklandı mask
Perakende satış endeksleri açıklandı
Assan Panel sertifika aldı     mask
Assan Panel sertifika aldı    
Enflasyonda G-20 birincisi Türkiye mask
Enflasyonda G-20 birincisi Türkiye
Yurt içi aramaların fiyatı yüzde 25 arttı mask
Yurt içi aramaların fiyatı yüzde 25 arttı
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL