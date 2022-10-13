Perakende satış endeksleri açıklandı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,8, otomotiv yakıtı satışları ise %4,1 arttı.
YILLIK PERAKENDE CİRO
Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %128,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %119,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %119,2, otomotiv yakıtı satışları ise %174,3 arttı.
AYLIK PERAKENDE CİRO
Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %10,1, otomotiv yakıtı satışları ise %1,2 arttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.