Perakende satış endeksleri açıklandı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,8, otomotiv yakıtı satışları ise %4,1 arttı.

YILLIK PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %128,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %119,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %119,2, otomotiv yakıtı satışları ise %174,3 arttı.

AYLIK PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %10,1, otomotiv yakıtı satışları ise %1,2 arttı.