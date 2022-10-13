13 Eki 2022 - 14:29- Gündem G: 13 Eki 2022 - 14:31

Gölcük Kızılay’dan "Bir Yastıkta 40 Yıl" projesi

Kızılay Gölcük Şubesi tarafından 155. yıldönümüne özel "Bir Yastıkta 40 Yıl" projesi başlatıldı. Proje kapsamında evlere yapılacak ziyaretlerle 40 yıl...
Gölcük Kızılay’dan "Bir Yastıkta 40 Yıl" projesi mask

Kızılay Gölcük Şubesi tarafından 155. yıldönümüne özel "Bir Yastıkta 40 Yıl" projesi başlatıldı. Proje kapsamında evlere yapılacak ziyaretlerle 40 yıldan fazla süredir evli olan çiftlere tasarlanan yastıklar hediye edilecek. Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış, projeyle gençlere örnek teşkil etmeyi amaçladıklarını söyledi. Barış, sevgi ve saygıya dayalı aile ortamını öğrenmek ve gençlere öğretmek hedefiyle projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki hafta Kızılay ekibi olarak evlere ziyaretlerimizi yapacağız. Bu ziyaretlerde amacımız 40 yıl ve üstü çiftlerde yaşanan anıları dinlemektir. 40 yıl içerisinde yaşanan mutluluk ve sıkıntıları insanlarımızdan duymak istiyoruz" dedi.

13 Eki 2022 - 14:29 - Gündem

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