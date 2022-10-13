Karamürsel’deki eczaneler eyleme destek veriyor

Karamürsel’deki 15 eczane, 16 Ekim Pazar günü Ankara’da yapılacak olan büyük eczacı mitingi için hazırlıklarını sürdürüyor. Eczacılar haftaya boyunlarına taktıkları ‘Eczaneler Kapanmasın, Eczaneler Yaşasın, Eczanem Yaşasın’ yazısıyla başladılar. Karamürsel’deki eczane çalışanları, halka en yakın sağlık hizmeti sunan eczacılar olarak açık bir şekilde ifade ettiğimiz taleplerimize karşılık bulamadığımız için sesimizi 16 Ekim Pazar günü Ankara’da gerçekleştireceğimiz Büyük Eczacı Mitinginde duyuracağız. Gerek kamuda gerek eczanelerde gerekse ilaç sanayinde görev yapan meslektaşlarımızla birlikte sesimizi yükselteceğiz” dediler. Karamürsel’de bir kafede toplanan eczacılar 16 Ekim Pazar Günü Ankara’da yapılacak ‘Büyük Eczane Mitingine katılma kararı aldılar.

ECZANELER KAPANIYOR

Yapılan toplantıda Karamürsel’deki 15 Eczane adına konuşan Eczacı Doğan Urcan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; “Hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olarak yıllardır kamu yararına hizmet veren biz eczacılar, içinde bulunduğumuz zorlu koşulları ve yaşadığımız hak kayıplarını bütün ayrıntılarıyla duyurduk. Sorunlarımıza çözüm bulunmaması halinde hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olan eczacılarına erişmekte güçlük yaşayacağını, iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini aktardık. Hastalarımızın kaliteli ve güvenilir ilaca erişimindeki tek nokta olan eczanelere erişmemesinin, sağlık sistemimiz açısından da ciddi sorunlara neden olacağını, eczanelerin üstlendiği kilit rolün Covid-19 pandemi sürecinde bütün netliğiyle ortaya çıktığını ifade ettik.

KALICI ÇÖZÜMLER BULUNMALI

Son dönemlerde sıklıkla yaşanan ve hastalarımızı ciddi şekilde mağdur eden ilaca erişim sorunlarına artık kalıcı çözümün bulunması gerektiğini ısrarla vurguladık. Bugün hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmadı ve maalesef bu fiyat farkları her geçen gün katlanarak artıyor. Biz eczacılar hiçbir sorumluluğumuz olmamasına rağmen sahada hasta ve eczacıyı karşı karşıya getiren, ilaç fiyat farklarından kaynaklı sıkıntıları defalarca dile getirdik. Muayene ücretleri eczaneye yüklendirilmek isteniyor, stratejik personel olarak kamuda görev yapan meslektaşlarımızın uğradığı hak kayıplarının kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Ama görmezden gelindik, yok sayıldık.

SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ

Şimdi halka en yakın sağlık hizmeti sunan eczacılar olarak açık bir şekilde ifade ettiğimiz taleplerimize karşılık bulamadığımız için sesimizi 16 Ekim Pazar günü Ankara’da gerçekleştireceğimiz Büyük Eczacı Mitinginde, gerek kamuda gerek eczanelerinde gerekse ilaç sanayinde görev yapan meslektaşlarımızla birlikte yükselteceğiz! Karamürsel’de bulunan 15 eczane olarak meslektaşlarımız ve en büyük destekçimiz eczane çalışanlarımızla birlikte katılacağımız mitingde Türkiye’nin dört bir yanından gelecek diğer meslektaşlarımızla omuz omuza mesleğimiz için ayakta olacağız. Uğradığımız haksızlıklara hep birlikte ‘Dur’ diyeceğiz!

FİYAT FARKI KATLANIYOR

Hem meslektaşlarımızı hem de hastalarımızı mağdur eden ilaç yokluklarına dur diyoruz. Sağlık hizmetinin kalitesini ve etkinliğini arttıracak projelerimizi defalarca sağlık otoritelerine sunduk. Ama maalesef hep görmezden gelindi. Hastalarımızın ilaca erişim hakkının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması için artık kalıcı önlemlerin alınması gerekiyor. Bugün hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmadı. Fiyat farkları her geçen gün katlanarak artıyor. Bugün de eczacılar olarak hep birlikte bir hak arama mücadelesinin içindeyiz. Bu mücadeleyi, hak ettiğimiz değeri alana kadar sürdürmeye de kararlıyız. Bizler, mesleğimizi dürüstlük ve şerefle yapacağımıza yemin ederek mezun olduk. Ve şimdi bu yeminin gereğini yerine getirmek için meydanlarda olacağız.”