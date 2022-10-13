Ünal Özmural: Araç kiralamadaki ucube sistemi değiştirmek için kararlıyız

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet düzenlediği basın toplantısıyla hizmet araçlarının satın alınması süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Hürriyet’e basın toplantısında başkan yardımcısı Ünal Özmural şu ifadeleri kullandı; “Bütün belediyelerde haberler yapıyorsunuz. Bu kadar şeffaf anlatılan bir yer olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine bu konular kapalı kapılar ardından konuşuluyor ve sizinle paylaşılmıyor. Ama biz bütün aşamaları, banka ve firma görüşmelerini siz basın mensupları ve halkımızla paylaşıyoruz.

“MÜCADELE VERİYORUZ”

Yıllardır devam eden bu ucube sistemi yıkmak için mücadelemiz devam edecek. Ama 3 ay içinde, ama önümüzdeki sene hallederiz. Bu sistemi değiştirmek için kararlıyız. Bütün kapıları çalmaktan imtina etmiyoruz. Herkesin kapısını tek tek çalıp mücadele veriyoruz. Bu aşamalardan halkımız bilgi sahibi olmasını istiyoruz ve sizinle paylaşıyoruz.”