Ünal Özmural: Araç kiralamadaki ucube sistemi değiştirmek için kararlıyız

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet düzenlediği basın toplantısıyla hizmet araçlarının satın alınması süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Hürriyet’e basın toplantısında başkan yardımcısı Ünal Özmural şu ifadeleri kullandı; “Bütün belediyelerde haberler yapıyorsunuz. Bu kadar şeffaf anlatılan bir yer olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine bu konular kapalı kapılar ardından konuşuluyor ve sizinle paylaşılmıyor. Ama biz bütün aşamaları, banka ve firma görüşmelerini siz basın mensupları ve halkımızla paylaşıyoruz.
“MÜCADELE VERİYORUZ”
Yıllardır devam eden bu ucube sistemi yıkmak için mücadelemiz devam edecek. Ama 3 ay içinde, ama önümüzdeki sene hallederiz. Bu sistemi değiştirmek için kararlıyız. Bütün kapıları çalmaktan imtina etmiyoruz. Herkesin kapısını tek tek çalıp mücadele veriyoruz. Bu aşamalardan halkımız bilgi sahibi olmasını istiyoruz ve sizinle paylaşıyoruz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.