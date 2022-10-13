13 Eki 2022 - 15:41- Gündem G: 13 Eki 2022 - 15:43

İzmit Belediyesi’nde Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Eğitimi veriliyor

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından, İzmit Belediyesi’nde görev yapan tüm erkek personele Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Eğitimi veriliyor

İzmit Belediyesi’nde Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Eğitimi veriliyor mask
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Ülkemizde görülen kadına yönelik şiddete karşı İçişleri Bakanlığı, birçok kurumda erkeklere yönelik bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından, İzmit Belediyesi’nde görev yapan tüm erkek personele Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Eğitimi veriliyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimler, Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nden Sosyal Çalışmacı Abdülkerim Şeker ve Sosyal Çalışmacı Tuğba Turan tarafından veriliyor. 

BİN 400 ERKEK PERSONEL EĞİTİM ALACAK

Kadına yönelik şiddetin son bulması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi için düzenlenen farkındalık eğitimlerinde toplamda bin 400 erkek personel eğitim alacak. İzmit Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimin ilk 2 günü farklı müdürlüklerden erkek personellerin katılımıyla gerçekleşti. Eğitimler önümüzdeki ay İzmit Belediyesi’nin Gültepe ve Tepeköy şantiyelerinde devam edecek.
# Kadın, eğitim, İzmit belediyesi

13 Eki 2022 - 15:41 - Gündem

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