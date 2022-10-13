13 Eki 2022 - 15:46- Gündem G: 13 Eki 2022 - 15:59

Yoğun bakımda olan Nisa bebek hayatını kaybetti

Pendik’te 3 aylık ‘Nisa Mihriban’ isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilen annenin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme sanığı “terk” suçundan 5 ay hapse çarptırırken, Nisa bebeğin 30 Eylül’de kaldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
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Pendik'te 29 Mart tarihinde 3 aylık bebeğini sokağa terk eden anne Ebru S. (20) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 42. Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Nisa bebeğin 30 Eylül’de kaldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybettiğini ifade eden anne Ebru S. , “Bebek 30 Eylül’de vefat etti. Cenazesine katıldım” dedi. Son sözü sorulan sanık, “Ben Ebrar’ı bıraktıktan sonra elimden geldiğince yanında olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım” diye konuştu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Ebru S. “terk” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önceden herhangi bir suç kaydının bulunmamasını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

13 Eki 2022 - 15:46 - Gündem

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