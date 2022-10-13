Pendik'te 29 Mart tarihinde 3 aylık bebeğini sokağa terk eden anne Ebru S. (20) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 42. Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Nisa bebeğin 30 Eylül’de kaldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybettiğini ifade eden anne Ebru S. , “Bebek 30 Eylül’de vefat etti. Cenazesine katıldım” dedi. Son sözü sorulan sanık, “Ben Ebrar’ı bıraktıktan sonra elimden geldiğince yanında olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım” diye konuştu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Ebru S. “terk” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önceden herhangi bir suç kaydının bulunmamasını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
13 Eki 2022 - 15:46- Gündem Güncelleme: 13 Eki 2022 - 15:59
Yoğun bakımda olan Nisa bebek hayatını kaybetti
Pendik’te 3 aylık ‘Nisa Mihriban’ isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilen annenin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme sanığı “terk” suçundan 5 ay hapse çarptırırken, Nisa bebeğin 30 Eylül’de kaldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.