Çakar’dan KOÜ’ye tepki! “Politik ve taraflısınız”

Bu hafta kampüs içinde gerçekleştirilen Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen Stant Haftası'nda İzmit Belediyesi'nin öğrenciler için götürdüğü standlar dışarı çıkartıldı. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da bu duruma tepki gösteren bir açıklama yaptı. Çakar açıklamasında üniversiteyi hak hukuk ve adalet duygusu içinde görevlerini yapmaya davet ederek siyaset üstü bir kurum olan belediyelerin, politik bir tavır almalarının yanlışlığına vurgu yaparak Cumhuriyet Halk Partisi adına kınadığını ifade etti.

“BELEDİYELER HALKA HİZMET İÇİN VARDIR”

Çakar’ın açıklaması şöyle: “Kocaeli Üniversitesi’ndeki Stand Haftası etkinliğinde her sene öğrenciler için İzmit Belediyesi’nin kurduğu çadır, masa, sandalyeleri taşıyan İzmit Belediyesi ekipleri, bu sene yerleşkeden kovulur gibi dışarı çıkartıldı. Sebep olarak da ‘Stant Haftası’nda sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesine izin verilmesi’ gösterildi. Hangi partiden olursa olsun, belediyeler kamu kurumudur ve halka hizmet için vardır. Hangi parti tarafından yönetildiğine bakarak ayrımcılık yapmak, oturduğunuz koltukları sağlama almak hevesinde midir? Ülkeyi ve halkı günden güne fakirleştiren, üretim ekonomisinden tüketim toplumuna hızla geçiş yapan saray, akıl dışı biçimde çadırlardan ve karavanlardan konaklama vergisi almaya karar veren saray yönetiminin gözüne, hangi amaca hizmet ederek bu denli girme telaşı içerisindesiniz?

ÇIKAR VE MENFAAT VURGUSU

Tarafsız ve siyaset üstü bir kurumun böylesine siyasete bulaşmış yöneticileri olarak, performansınızı asıl işiniz olan Kocaeli Üniversitesi’nin gelişmesi ve üniversiteler sıralamasında üst sıralarda yer alması için sergilemeye ne dersiniz? Yoksa bir çıkar ve menfaat peşinde misiniz? Mesela, çocuklarınız torpilli biçimde Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurumlara yerleştirmek olabilir mi? Veya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde bir göreve yerleştirmek midir? Sizlere emanet edilmiş kurumların yönetiminde olmaması gerektiği biçimde siyasi, politik ve taraflısınız. Sizleri Cumhuriyet Halk Partisi adına kınıyor, hak, hukuk ve adalet duygusu içerisinde görevlerinizi yapmaya davet ediyorum.”