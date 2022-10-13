13 Eki 2022 - 15:58- Gündem G: 13 Eki 2022 - 16:01

Emine Erdoğan'ın Kocaeli programı iptal oldu

14-16 Ekim’de düzenlenecek Sıfır Artık Festivali'ne katılması planlanan Emine Erdoğan'ın  sağlık sorunları nedeni ile programa katılamayacağı açıklan...

13 Eki 2022 - 15:58 - Gündem

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