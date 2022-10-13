13 Eki 2022 - 16:02- Gündem G: 13 Eki 2022 - 16:04

İzmit MTAL’de Ahilik Haftası kutlandı

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde önceki gün Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı. Etkinlikte okulda üretilen ürünler sergilendi

İzmit MTAL’de Ahilik Haftası kutlandı mask
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İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geleneksel Ahilik Haftası etkinliği yapıldı. Ahilik Haftası sebebiyle okul bünyesinde eğitim veren 8 alanda üretilen ürünler önceki gün okul bahçesinde sergilendi. Günümüzü en yeni nesil Ahilerine, geçmiş Ahilik anlayışı anlatılarak ahlaklı, güvenilir işini hakkıyla yapan bireyler olmasıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Akkaş, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.
# eğitim, Okul

13 Eki 2022 - 16:02 - Gündem

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