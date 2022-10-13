13 Eki 2022 - 16:05- Siyaset G: 13 Eki 2022 - 16:07

AKP'li belediyeye kayyum atandı!

Afyonkarahisar'a bağlı Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrasında mazbatası iptal edildi. Belediyeye ise Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır kayyum olarak atandı.

AKP'li belediyeye kayyum atandı! mask

AKP'li Gebeceler Belediyesi'nde son yaşanan gelişmeler hayli dikkat çekti. Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrası mazbatası iptal edildi.

VALİ YARDIMCISI ATANDI

AKP'li meclis üyelerinin yeterli çoğunluğu sağlayamadıkları için katılmadıkları meclis toplantılarından da sonuç alınamadı. Bunun üzerine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır belediyeye kayyum olarak atandı.

BELEDİYENİN SAYFASINDAN AÇIKLAMA

Gebeceler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın tensipleriyle Belediye Başkan Vekili olarak belediyemize atanan sayın Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bu gün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza Hayırlı uğurlu olsun inşallah" denildi.
# AKP

13 Eki 2022 - 16:05 - Siyaset

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