AKP'li belediyeye kayyum atandı!

AKP'li Gebeceler Belediyesi'nde son yaşanan gelişmeler hayli dikkat çekti. Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrası mazbatası iptal edildi.
VALİ YARDIMCISI ATANDI
AKP'li meclis üyelerinin yeterli çoğunluğu sağlayamadıkları için katılmadıkları meclis toplantılarından da sonuç alınamadı. Bunun üzerine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır belediyeye kayyum olarak atandı.
BELEDİYENİN SAYFASINDAN AÇIKLAMA
Gebeceler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın tensipleriyle Belediye Başkan Vekili olarak belediyemize atanan sayın Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bu gün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza Hayırlı uğurlu olsun inşallah" denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.