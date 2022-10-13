Yuvacıkspor tek yumruk oldu!

Bölgesel Amatör Lig 13. Grup’ta mücadele eden Yuvacıkspor iki maçta topladığı 4 puanla geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam ediyor. Başiskele’nin siyah beyazlı temsilcisi pazar günü, uzay takım kuran, şampiyonluk adayı, Kocaelispor’un eski teknik direktörlerinden Ergün Ortakcı’nın çalıştırdığı Silivrispor’u konuk edecek. Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Yuvacık ekibinde hedef güçlü rakibini İstanbul’a eli boş göndermek.

FATİH KURTOĞLU ÇALIŞTIRIYOR

2009’da futbolu Samsunspor’da bırakan, Kartepe Belediye, Yuvacıkspor, Anadolu Yeniköy, Kocaelispor alt yapısı ve A takımı da olmak üzere Petkimspor, Edirnespor ve Kasımpaşa gibi takımlarda profesyonel futbol oynayan Fatih Kurtoğlu’nun çalıştırdığı Yuvacıkspor geride bıraktığımız grubundaki en başarılı Kocaeli takımı olarak dikkat çekmiş, bu performansı ile takdir toplamıştı.

YALNIZ DEĞİLLER

BAL’daki ikinci sezonunu geçiren Yuvacıkspor ilk maçında Uzunköprüspor’u sahasında 3-0 mağlup etti, ikinci maçında ise Bursa’dan Görükle İpek takımı ile 0-0 berabere kaldı. 2’de 2 yapan Silivrispor maçı öncesi tek yumruk olan Yuvacıkspor’da bölge halkı da takıma inanıyor ve güveniyor. Meydanda sık sık bir araya gelen takım, maç kahvaltılarında yalnız kalmıyor.

AZ PARA ÇOK İŞ!

2’de 2 yaparak şehre gelecek olan Silivrispor maçı öncesinde çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüren Yuvacıkspor’un en önemli özelliği rakibin kim olduğuna bakmadan üçüncü bölge oyunu oynayan, baskılı, bilinçli ve keyif veren futbolu. Son derece mütevazı bir bütçesi olmasına karşın iyi organize edilmiş bir kadro ile Kocaeli’yi temsil eden Yuvacıkspor’un bu sezon da dikkat çeken bir takım olacağına kesin gözü ile bakılıyor.

BAL 13. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Bursa Zafer

2

2

0

0

7

0

7

6

2.

Bursa Doğugücü

2

2

0

0

6

1

5

6

3.

Silivrispor

2

2

0

0

5

0

5

6

4.

Beylerbeyi

2

1

1

0

8

1

7

4

5.

YUVACIKSPOR

2

1

1

0

3

0

3

4

6.

Gölcükspor

2

1

1

0

5

4

1

4

7.

Sancaktepe

2

1

0

1

3

7

-4

3

8.

Babaeskispor

2

0

2

0

4

4

0

2

9.

Görükle İpek

2

0

1

1

0

1

-1

1

10.

Bayrampaşa Teknik

2

0

1

1

1

3

-2

1

11.

Haliçspor

2

0

1

1

0

4

-4

1

12.

Harb-İş

2

0

0

2

1

5

-4

0

13.

Uzunköprü

2

0

0

2

0

7

-7

0

14.

Kavaklı (İhraç)

2

0

0

2

0

6

-6

-6



15 EKİM CUMARTESİ – 15.00

Haliçspor

Bursa Doğu



16 EKİM PAZAR – 15.00

Yuvacıkspor

Silivrispor

Harb-İş

Beylerbeyi

B.Paşa Teknik

Gölcükspor

Sancaktepe

Uzunköprü

Bursa Zafer

Görükle İpek

