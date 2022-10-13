3 amatör maçta değişikliklere dikkat!

Futbol İl Temsilciliği cumartesi günü 3 maçta değişiklik olduğunu duyurdu. Buna göre Derince Suni Çim Stadı’nda saat 17.00’de başlaması gereken Derincespor - İzmit Gültepe maçı aynı gün aynı statta saat 17.30’da başlayacak. Bu maçtan sonraki Yavuzspor – Acısu maçı ise 19.00 yerine 19.30’da başlayacak. Yine cumartesi günü Çerkeşli Stadı’nda saat 15.00’te başlaması gereken Çerkeşlispor-Darıcaspor U-16 maçı lig müsabakası, pazar günü aynı statta saat 12.00’de başlayacak.

DEĞİŞİKLİKLER ŞU ŞEKİLDE

Derincespor AŞ. – İzmit Gültepe: 17.00 yerine 17.30’da başlayacak.

Yavuzspor – Acısu Belediye: 19.00 yerine 19.30’da başlayacak.

Çerkeşlispor – Darıcaspor U-16 maçı: Cumartesi yerine pazar saat 12.00’de başlayacak.