3 amatör maçta değişikliklere dikkat!

Futbol İl Temsilciliği cumartesi günü 3 maçta değişiklik olduğunu duyurdu. Buna göre Derince Suni Çim Stadı’nda saat 17.00’de başlaması gereken Derincespor - İzmit Gültepe maçı aynı gün aynı statta saat 17.30’da başlayacak. Bu maçtan sonraki Yavuzspor – Acısu maçı ise 19.00 yerine 19.30’da başlayacak. Yine cumartesi günü Çerkeşli Stadı’nda saat 15.00’te başlaması gereken Çerkeşlispor-Darıcaspor U-16 maçı lig müsabakası, pazar günü aynı statta saat 12.00’de başlayacak.
DEĞİŞİKLİKLER ŞU ŞEKİLDE
Derincespor AŞ. – İzmit Gültepe: 17.00 yerine 17.30’da başlayacak.
Yavuzspor – Acısu Belediye: 19.00 yerine 19.30’da başlayacak.
Çerkeşlispor – Darıcaspor U-16 maçı: Cumartesi yerine pazar saat 12.00’de başlayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.