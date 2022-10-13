725 milyon lira faiz! “Hiç mi Allah korkusu yok sizde”

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı sert çıkışlar ile bilinen Saadet Partisi İl Yöneticisi Sedat Uslu, Kocaeli büyükşehir Belediyesini eleştirdi. Partisinde Milletvekilliği adaylığı gibi önemli görevlere getirilen Uslu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine faiz üzerinden yüklendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. Uslu yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl 243 milyondan fazla faize ödeme yaptınız. Bu yıl yüzde 197 artarak 725 milyona yakın parayı faize aktardınız. 17 yıldır bu belediye sizin yönetiminizde. Hiç mi Allah korkusu yok sizde. Ne oldu sizin faiz ile mücadeleniz? Sosyal medyada şovu bırakın ve bu kentin acı gerçeği ile bir an evvel yüzleşin. Bu milletin alın teri heba ediliyor!” dedi.