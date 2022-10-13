13 Eki 2022 - 16:53- Siyaset G: 13 Eki 2022 - 16:54

725 milyon lira faiz! “Hiç mi Allah korkusu yok sizde”

Saadet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğu Uslu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne faiz ödemeleri üzerinden yüklendi. Uslu “Hiç mi Allah korkusu yok sizde. Ne oldu sizin faiz ile mücadeleniz?” diye sordu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
725 milyon lira faiz! “Hiç mi Allah korkusu yok sizde” mask

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı sert çıkışlar ile bilinen Saadet Partisi İl Yöneticisi Sedat Uslu, Kocaeli büyükşehir Belediyesini eleştirdi. Partisinde Milletvekilliği adaylığı gibi önemli görevlere getirilen Uslu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine faiz üzerinden yüklendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. Uslu yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl 243 milyondan fazla faize ödeme yaptınız. Bu yıl yüzde 197 artarak 725 milyona yakın parayı faize aktardınız. 17 yıldır bu belediye sizin yönetiminizde. Hiç mi Allah korkusu yok sizde. Ne oldu sizin faiz ile mücadeleniz? Sosyal medyada şovu bırakın ve bu kentin acı gerçeği ile bir an evvel yüzleşin. Bu milletin alın teri heba ediliyor!” dedi. 
# Büyükşehir Belediyesi

13 Eki 2022 - 16:53 - Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.097.271 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BBP Kocaeli İl Başkanlığı heyeti Ankara'da mask
BBP Kocaeli İl Başkanlığı heyeti Ankara'da
Milli Yol Körfez, Kaymakam Kalkar’a gitti   mask
Milli Yol Körfez, Kaymakam Kalkar’a gitti  
Genç Parti Çayırova’da Bozkurt seçilmiş başkan   mask
Genç Parti Çayırova’da Bozkurt seçilmiş başkan  
Aydın: Erdoğan her şeyi itiraf etti mask
Aydın: Erdoğan her şeyi itiraf etti
İYİ Parti İzmit’te delege seçimleri 29 Ekim’de mask
İYİ Parti İzmit’te delege seçimleri 29 Ekim’de
Ellibeş’ten Bulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti mask
Ellibeş’ten Bulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL