Ebubekir Şentürk, Kocaeli Güneşspor’da!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda sezona çok iyi bir giriş yapan ve 4 maçta topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alan Kocaeli Güneşspor’da, Kocaelispor’un eski sağ beklerinden Ebubekir Şentürk sevinci yaşanıyor.

ESKİ BAŞKANIYDI

Yeşil siyahlı forma ile 2. Lig’de 7, 3. Lig’de de 53 maça çıkan başarılı sağ bek, Kocaeli Güneş forması ile başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Kocaelispor’da başkanlık yaptığı dönemde sporcusu olan, Kocaeli Güneşspor Kulübü Başkanı Nebil Uzun, eski futbolcusunu transfer ettiklerini için mutlu olduğunu belirtti.

UZUN: DİRENİŞ HİKAYESİNDE VARDI

Başkan Uzun paylaşımında “Kocaelispor'umuzun direniş hikayesinde çok büyük emekleri olan, Kahramanmaraş, Derincespor AŞ. ve Cizrespor’da da ter döken, benim için çok değerli bir karakter olan Ebubekir Şentürk kardeşimizi Güneşspor’a kazandırıp önemli bir transfere imza attık. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin değerli kardeşim” ifadelerine yer verdi.