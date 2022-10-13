Mimarlar Odası Halkevi Restorasyonuna gönüllü

İzmit’in en önemli sembollerinden biri olan, restore edilmek için 4 kez ihaleye çıkılan ve bir türlü sonuca ulaşılamayan tarihi Halkevi binası ile ilgili açıklama yapan tartışmalar devam ediyor. Halkevi binasının restoresi için geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen dördüncü ihalede de istekli firma çıkmamıştı. AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın, Halkevi binasının yıkılarak yerine meydan yapılması ile ilgili açıklamaları ise tepki çekmişti. Bugün konuyla ilgili olarak Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Taş Bina’da gerçekleştirilen basın açıklamasını, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Alper Dülger gerçekleştirdi.

“GÖZ ÖNÜNDEN KALKSIN İSTENİYOR”

“Yıkılsın başka yerde yapılsın” diyenlere tepki gösteren Dülger, “Bu kentin plansızlığı içinde Halkevi’ne yer bulamazsınız. Araçla gidilen yürüyüş parkurları var bu kentin. Taşıtsız gidilemeyen doğal alanları var. Nerede olduğunu halkın dahi bilmediği deprem sonrasında yapılmış Deprem Müzesi var. Göz önünden kalksın insanların ulaşamadığı yerde faaliyet göstersin isteniyor. Tekrar söylüyorum yapamazsınız. Halkevi yerinde restore edilerek hizmete açılacak” ifadelerini kullandı.

“SPONSOR VARKEN NEDEN RESTORASYON YAPILIYOR”

4. İhalede de teklif veren olmadığını ifade eden Dülger, “Buradan yapının restorasyonu için istekli yok sonucu çıkarılıyor. Tüm ticari işletmeler işlere kar marjına göre teklif verir. Yapının restorasyonu için öngörülen bedelde ya da ihale şartlarının uygunluğunda sorun yok mu? Halkevi’nin restorasyonu için sponsor olan firma varken neden restorasyonu neden yapılmadı? Restorasyon süreci çıkmaza sokulan yapı için yıllardır aynı tartışmaların tekrar tekrar yapılması, yapının bu süreçte çürümeye terk edilmesi kentin tarihine saygısızlıktır” dedi.

“HALK EVİNİ İZMİT SAHİLE NASIL YAKLAŞTIRIRSINIZ ONU DÜŞÜNÜN”

“Eski İzmit denilen şey Halkevi’dir” diyen Dülger, “Eski İzmit’i ortaya çıkarmak istiyorsanız denizi doldurarak Cami yapmak yerine o dolguları kaldırıp denizi Halkevine nasıl yaklaştırırız sorusuna yanıt aramalısınız. Halka bu meseleler doğru anlatılmıyor. Makyaj yağar gibi kentin ihtiyacı olmayan bir meydan bahanesi üretiliyor. Kızıl meydan kadar büyük bir meydan projesinin devam ettiği unutuluyor ya da görmezden geliniyor. Eski Valilik binasını yıkıp yerine meydan yapıldı. Bugün doldurmak için kafeleri oraya taşımaya çalışıyoruz. Pişmaniyeciler Meydanı yapıldı Halkevi’nin biraz ilerisinde. İrili ufaklı birden fazla meydanı olan bir merkez zaten var. Daha ne kadar meydan yapılması isteniyor? Israrla söylediğimiz şeyi tekrar ediyorum” şeklinde konuştu.

“HALKEVİNİN RESTORASYONUNA TALİBİZ”

İzmit’in yeni meydanlara ihtiyacı yok. Kentin merkezinde simge haline gelmiş, bölgeye adını vermiş yapılara ihtiyacı var. Kültürümüzü, tarihimizi, değerlerimizi korumak zorundayız. Yıkarak, yenisini yaparak koruyamazsınız. Halkevi bu yüzden yerinde, korunarak restore edilecek. Başka şansımız yok. Çok net ifade ediyorum. Bu yapıyı siyasi malzeme haline getirerek restorasyon sürecini sündürmeyin. Yıkılarak meydan mı yapılsa, yıkılıp başka yerde mi yapılsa tartışmaları bitmiştir. Aynı tartışmayı tekrar tekrar alevlendirmenin kente faydası yoktur. Bu yapı yerinde restore edilecektir. Valiliğe, yapının mülkiyetine sahip Milli Emlak’a, bu sürecin içinde olan tüm yöneticilere açık çağrımızdır. Biz Halkevi’ne de restorasyonuna da talibiz. Bu kentin değerini siyasi tartışmalardan, çekişmelerden uzak tutalım. Yapının Mimarlar Odasına tahsis edilmesini istiyoruz. Restorasyonu maddi kaynak ayrılması dahil tümüyle üstlenmeye hazırız. Gerekli tüm yazışmaları bugün itibariyle başlatıyoruz