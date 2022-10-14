Dr. Mahmut Gür Voleybol Turnuvası başladı

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü himayesinde Sağlık Çalışanları Spor Kulübü organizasyonu ile düzenlenen ve sağlık kurumları haricinde ilimizdeki diğer kamu kurumlarının da katıldığı Dr. Mahmut Gür Voleybol Turnuvası Hasan Gemici Spor Salonunda düzenlenen açılış programı ile başladı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı voleybol hakemlerinin de turnuva boyunca görev alacağı maçlarda, kamu kurumlarından oluşan takımlar şampiyon olabilmek adına kıyasıya mücadele edecek.

AÇILIŞ TÖRENİNE SAĞLIK PROTOKOLÜ İLGİ GÖSTERDİ

Düzenlenen turnuva açılışına Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, merhum Dr. Mahmut Gür’ün eşi Ayşe Gür ve ailesi, ilimizde görevli sağlık idarecileri, hekimler, kamu ve sağlık çalışanları ile aileleri katılım sağladı.

PANKARTLA ÇIKTILAR

Takımlar maç öncesinde Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Meme kanseri ile mücadele, taramalar, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan özel pankart, döviz ve afişlerle sahaya çıktı. Açılış programında konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan "Bugün yakın zamanda geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle aramızdan ayrılan, halkımız ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen değerli hekim arkadaşımız Nöroloji Uzmanı Dr. Mahmut Gür adına düzenlenen turnuva dolayısıyla bir aradayız. Kendisini rahmetle anıyor, değerli eşi ve ailesine tekraren başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaptıkları hizmetler asla unutulmayacak. Turnuvanın sportmence ve dostluğun kazandığı bir organizasyon olmasını temenni ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum” dedi ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Turnuva Komite Başkanı Uz. Dr. Latif Erdem Akalın tarafından Pehlevan’a günün anısına isminin yazılı olduğu forma takdim edildi.

AİLE ÜYELERİ KONUŞMA YAPTI

Programda merhum Dr. Mahmut Gür’ün eşi Ayşe Gür’de turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerine teşekkürlerini ileterek günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından turnuva Filenin Doktorları ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü takımlarının kıyasıya mücadelesiyle start aldı.