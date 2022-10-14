Derince’nin rakibi Çatalca  

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, cumartesi mesaisinde Çatalcaspor’u konuk edecek. Derince Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Gaziantep’ten Abdullah Volkan Aydın yönetecek. Derince ekibi 6 maç sonunda topladığı 3 galibiyet 3 de beraberlik aldı. 12 puanlı sarı lacivertliler üçüncü sırada yer alıyor. Son iki maçında 1-1 berabere kalan, Ağrı’da 90. dakikada galibiyeti kaçıran takımda Melih Alcu ve İsa Nalbant sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyecek.