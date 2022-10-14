14 Eki 2022 - 15:45- Spor G: 14 Eki 2022 - 15:46

Derince’nin rakibi Çatalca  

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, cumartesi mesaisinde Çatalcaspor’u konuk edecek. Derince Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayaca...
Derince’nin rakibi Çatalca   mask

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, cumartesi mesaisinde Çatalcaspor’u konuk edecek. Derince Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Gaziantep’ten Abdullah Volkan Aydın yönetecek. Derince ekibi 6 maç sonunda topladığı 3 galibiyet 3 de beraberlik aldı. 12 puanlı sarı lacivertliler üçüncü sırada yer alıyor. Son iki maçında 1-1 berabere kalan, Ağrı’da 90. dakikada galibiyeti kaçıran takımda Melih Alcu ve İsa Nalbant sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyecek.
# Aydın

14 Eki 2022 - 15:45 - Spor

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