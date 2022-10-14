Hırçın Karadeniz’de sert viraj!  

YALÇIN’IN YANINDA DIOGO YA DA MEHMET

9 maç sonunda topladığı 21 puanla İskenderun’u 1 puan geriden takip eden Kocaelispor, 10. haftada sezonun en zorlu maçına çıkacak. 14 puanla 7. sıradaki 1461 Trabzon’a konuk olacak olan yeşil siyahlılarda hedef üst üste 5. maçından da galibiyetle ayrılmak. Kocaelispor’da eksik yok. Tek soru sakatlığı geçen Yalçın’ın yanındaki hangi stoperin forma giyeceği. Bu soru dışında klasik kadronun sahaya çıkmasına kesin gözü ile bakılıyor.

TEK YENİLGİLERİ VAR

1461 Trabzon ise 9 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Kocaelispor maçı ile birlikte Yomra’dan çıkacak olan 14 puanla 7. sıradaki Trabzon ekibi Kocaelispor’u Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda konuk edecek. Trabzon ekibinde 2 golle takımın en golcü ismi olarak görülen 22 yaşındaki Fuat Bavuk kırmızı kart cezalısı. Ahmet Abdullah, Atalay Yıldırım, Özkan Yıldırım, İsmail Haktan Odabaşı ve Berkay Sefa takımı adına 1’er gol attı.

7. KARŞILAŞMA

Maçını kazanmak isteyen Kocaelispor gözünü akşam 19.00’da başlayacak olan İskenderun – Karacabey maçına çevirecek. Kocaelispor ile 1461 Trabzon tarihlerinde 7. kez karşılaşıyor. 6 maçın 5’i berabere biterken, 1 maçı Trabzon ekibi kazandı. Kocaelispor 6 gol atarken, Trabzon ekibi 8 golle karşılık verdi. İki takım arasındaki son maç 2. Lig Play-Off Yarı Final maçıydı. 24 Mayıs’taki mücadele 2-2 sona ererken Kocaelispor adına goller İrfan Başaran ve 90. dakikada penaltıdan Tahir Babaoğlu’ndan geldi.

MAÇIN KÜNYESİ

1461 TRABZON - KOCAELİSPOR

STAT: Ortahisar Yavuz Selim

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Samet Özkul, Anıl Küçükkaraca

SAAT: 14.00

HAVA: 19 derece yağmurlu

YAYIN: Yok

1461 TRABZON'UN İLK 11'İ

ÖZKAN KARABULUT

ONUR AKDENİZ

ALİ EREN İYİCAN

ABDULKADİR KORKUT

DENİZHAN TAŞKAN

ÖZKAN YILDIRIM

BERKAY SEFA KARA

ABDULLAH ÇAKMAK

ARİF MORKAYA

MERT ÖZMEN

İSMAİL YA DA UTKU

KOCAELİSPOR'UN İLK 11'İ

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

DIOGO ÖZÇAKMAK

YALÇIN, MEHMET YA DA DIOGO

YUSUF CİHAT ÇELİK

OKAN EKEN

TAYFUN AYDOĞAN

İLYAS KUBİLAY

ATİLA TURAN

MEHMET YILMAZ

SAMED ALİ KAYA

BEYKAN ŞİMŞEK

KOCAELİSPOR MAÇLARI

Kocaelispor 2 : 1 Kırklareli

Kırşehir 0 : 1 Kocaelispor

Kocaelispor 0 : 0 Serik Bel.

Sarıyer 3 : 3 Kocaelispor

Kocaelispor 1 : 1 Bucaspor

Uşakspor 0 : 3 Kocaelispor

Kocaelispor 3 : 0 Balıkesir

Pazarspor 1 : 3 Kocaelispor

Kocaelispor 4 : 3 Fethiyespor

KOCAELİSPOR’UN GOLCÜLERİ:

Samed Ali Kaya:5

Beykan Şimşek:4

Tayfun Aydoğan: 4

Okan Eken: 3

Cem Ekinci: 1

Yusuf Cihat Çelik: 1

İlyas Kubilay Yavuz: 1

Diogo Özçakmak: 1

1461 TRABZON MAÇLARI

Adıyaman 0 : 1 1461 Trabzon

1461 Trabzon 0 : 0 Zonguldak Kömür

Vanspor 1 : 1 1461 Trabzon

1461 Trabzon 0 : 1 İskenderun

Diyarbekirspor 1 : 2 1461 Trabzon

1461 Trabzon 0 : 0 Karacabey

Etimesgut 1 : 2 1461 Trabzon

1461 Trabzon 1 : 1 Kastamonuspor

Ankara Demir 0 : 0 1461 Trabzon



1461 TRABZON’UN GOLCÜLERi:

Fuat Bavuk - 2 (Cezalı)

Abdullah Çakmak - 1

Atalay Yıldırım - 1

Özkan Yıldırım - 1

Berkay Sefa Kara - 1

İsmail Haktan Odabaşı – 1

KOCAELİSPOR - 1461 TRABZON MAÇLARI

2020-21 2LPO

1461 Trabzon 2 : 2 Kocaelispor

2020-21 2LPO

Kocaelispor 0 : 0 1461 Trabzon

2020-21 2L

1461 Trabzon 0 : 0 Kocaelispor

2020-21 2L

Kocaelispor 1 : 1 1461 Trabzon

2017-18 3L

1461 Trabzon 3 : 1 Kocaelispor

2017-18 3L

Kocaelispor 2 : 2 1461 Trabzon

