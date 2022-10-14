Hırçın Karadeniz’de sert viraj!  

YALÇIN’IN YANINDA DIOGO YA DA MEHMET
9 maç sonunda topladığı 21 puanla İskenderun’u 1 puan geriden takip eden Kocaelispor, 10. haftada sezonun en zorlu maçına çıkacak. 14 puanla 7. sıradaki 1461 Trabzon’a konuk olacak olan yeşil siyahlılarda hedef üst üste 5. maçından da galibiyetle ayrılmak. Kocaelispor’da eksik yok. Tek soru sakatlığı geçen Yalçın’ın yanındaki hangi stoperin forma giyeceği. Bu soru dışında klasik kadronun sahaya çıkmasına kesin gözü ile bakılıyor.
TEK YENİLGİLERİ VAR
1461 Trabzon ise 9 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Kocaelispor maçı ile birlikte Yomra’dan çıkacak olan 14 puanla 7. sıradaki Trabzon ekibi Kocaelispor’u Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda konuk edecek. Trabzon ekibinde 2 golle takımın en golcü ismi olarak görülen 22 yaşındaki Fuat Bavuk kırmızı kart cezalısı. Ahmet Abdullah, Atalay Yıldırım, Özkan Yıldırım, İsmail Haktan Odabaşı ve Berkay Sefa takımı adına 1’er gol attı.
7. KARŞILAŞMA
Maçını kazanmak isteyen Kocaelispor gözünü akşam 19.00’da başlayacak olan İskenderun – Karacabey maçına çevirecek. Kocaelispor ile 1461 Trabzon tarihlerinde 7. kez karşılaşıyor. 6 maçın 5’i berabere biterken, 1 maçı Trabzon ekibi kazandı. Kocaelispor 6 gol atarken, Trabzon ekibi 8 golle karşılık verdi. İki takım arasındaki son maç 2. Lig Play-Off Yarı Final maçıydı. 24 Mayıs’taki mücadele 2-2 sona ererken Kocaelispor adına goller İrfan Başaran ve 90. dakikada penaltıdan Tahir Babaoğlu’ndan geldi.
MAÇIN KÜNYESİ
1461 TRABZON - KOCAELİSPOR
STAT: Ortahisar Yavuz Selim
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Samet Özkul, Anıl Küçükkaraca
SAAT: 14.00
HAVA: 19 derece yağmurlu
YAYIN: Yok
1461 TRABZON'UN İLK 11'İ
ÖZKAN KARABULUT
ONUR AKDENİZ
ALİ EREN İYİCAN
ABDULKADİR KORKUT
DENİZHAN TAŞKAN
ÖZKAN YILDIRIM
BERKAY SEFA KARA
ABDULLAH ÇAKMAK
ARİF MORKAYA
MERT ÖZMEN
İSMAİL YA DA UTKU
KOCAELİSPOR'UN İLK 11'İ
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
DIOGO ÖZÇAKMAK
YALÇIN, MEHMET YA DA DIOGO
YUSUF CİHAT ÇELİK
OKAN EKEN
TAYFUN AYDOĞAN
İLYAS KUBİLAY
ATİLA TURAN
MEHMET YILMAZ
SAMED ALİ KAYA
BEYKAN ŞİMŞEK
KOCAELİSPOR MAÇLARI
Kocaelispor 2 : 1 Kırklareli
Kırşehir 0 : 1 Kocaelispor
Kocaelispor 0 : 0 Serik Bel.
Sarıyer 3 : 3 Kocaelispor
Kocaelispor 1 : 1 Bucaspor
Uşakspor 0 : 3 Kocaelispor
Kocaelispor 3 : 0 Balıkesir
Pazarspor 1 : 3 Kocaelispor
Kocaelispor 4 : 3 Fethiyespor
KOCAELİSPOR’UN GOLCÜLERİ:
Samed Ali Kaya:5
Beykan Şimşek:4
Tayfun Aydoğan: 4
Okan Eken: 3
Cem Ekinci: 1
Yusuf Cihat Çelik: 1
İlyas Kubilay Yavuz: 1
Diogo Özçakmak: 1
1461 TRABZON MAÇLARI
Adıyaman 0 : 1 1461 Trabzon
1461 Trabzon 0 : 0 Zonguldak Kömür
Vanspor 1 : 1 1461 Trabzon
1461 Trabzon 0 : 1 İskenderun
Diyarbekirspor 1 : 2 1461 Trabzon
1461 Trabzon 0 : 0 Karacabey
Etimesgut 1 : 2 1461 Trabzon
1461 Trabzon 1 : 1 Kastamonuspor
Ankara Demir 0 : 0 1461 Trabzon
1461 TRABZON’UN GOLCÜLERi:
Fuat Bavuk - 2 (Cezalı)
Abdullah Çakmak - 1
Atalay Yıldırım - 1
Özkan Yıldırım - 1
Berkay Sefa Kara - 1
İsmail Haktan Odabaşı – 1
KOCAELİSPOR - 1461 TRABZON MAÇLARI
2020-21 2LPO
1461 Trabzon 2 : 2 Kocaelispor
2020-21 2LPO
Kocaelispor 0 : 0 1461 Trabzon
2020-21 2L
1461 Trabzon 0 : 0 Kocaelispor
2020-21 2L
Kocaelispor 1 : 1 1461 Trabzon
2017-18 3L
1461 Trabzon 3 : 1 Kocaelispor
2017-18 3L
Kocaelispor 2 : 2 1461 Trabzon
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.