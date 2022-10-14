Kocaeli Basın Zirvesi Paneli yoğun ilgi gördü

YOĞUN ALKIŞ ALDILAR
Öğretim Üyesi Zeki Kutlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen panele gazetemiz spor müdürü 36 yıllık gazeteci Hakan Yağcıoğlu, TV 41 Spor Müdürü Selim Eryılmaz ve Özgür Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hayrettin Albayrak katıldı. Konuşmacılar yoğun alkış aldı.
ZEKİ KUTLU VE ÖĞRENCİLERİ TAKDİR TOPLADI
Zeki Kutlu yönetimindeki öğrenciler Enes Faruk Gürlek, Aysima Kaynak, Mehmet Han Özdemir, Abdülkadir Vural ve Gökhan Zerdali önemli görev üstlenirken, harika bir organizasyona imza attılar. Paneli yaklaşık 180 öğrenci takip etti. Dekan Kürşat Sertbaş’ın yanı sıra Dekan Yard. Prof.Dr. Betül Bayezit, Doç.Dr. Ahmet Görener, Doç.Dr. Zekiye Başaran, Öğr. Gör. Murat Son, Öğr. Gör. Nihan Su, Spor Şube Müdürü Gürel Karslı da paneli takip etti. n Hakan Yağcıoğlu’nun izlenimleri ve ayrıntılar yarınki gazetemizde
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.