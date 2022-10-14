14 Eki 2022 - 15:52- Spor G: 14 Eki 2022 - 15:56

Kocaeli Basın Zirvesi Paneli yoğun ilgi gördü

Kocaeli Üniversitesi tarafından tam 30 yıldır süren özlem giderildi. Dekanlığa eski futbol hakemimiz Prof. Kürşat Sertbaş’ın getirilmesiyle yeniden kente dönüş yaşayan Kocaeli Üniversitesi, kent spor basınıyla da yeniden kucaklaştı.  

Kocaeli Basın Zirvesi Paneli yoğun ilgi gördü mask
Haber albümü için resme tıklayın

YOĞUN ALKIŞ ALDILAR

Öğretim Üyesi Zeki Kutlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen panele gazetemiz spor müdürü 36 yıllık gazeteci Hakan Yağcıoğlu, TV 41 Spor Müdürü Selim Eryılmaz ve Özgür Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hayrettin Albayrak katıldı. Konuşmacılar yoğun alkış aldı.

 

ZEKİ KUTLU VE ÖĞRENCİLERİ TAKDİR TOPLADI

Zeki Kutlu yönetimindeki öğrenciler Enes Faruk Gürlek, Aysima Kaynak, Mehmet Han Özdemir, Abdülkadir Vural ve Gökhan Zerdali önemli görev üstlenirken, harika bir organizasyona imza attılar. Paneli yaklaşık 180 öğrenci takip etti. Dekan Kürşat Sertbaş’ın yanı sıra Dekan Yard. Prof.Dr. Betül Bayezit, Doç.Dr. Ahmet Görener, Doç.Dr. Zekiye Başaran, Öğr. Gör. Murat Son, Öğr. Gör. Nihan Su, Spor Şube Müdürü Gürel Karslı da paneli takip etti. n Hakan Yağcıoğlu’nun izlenimleri ve ayrıntılar yarınki gazetemizde

# öğrenci

14 Eki 2022 - 15:52 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.117.390 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet’e en güzel teşekkür mask
Hürriyet’e en güzel teşekkür
Kocaeli Basın Zirvesi Paneli yoğun ilgi gördü mask
Kocaeli Basın Zirvesi Paneli yoğun ilgi gördü
Derince’nin rakibi Çatalca   mask
Derince’nin rakibi Çatalca  
Dr. Mahmut Gür Voleybol Turnuvası başladı mask
Dr. Mahmut Gür Voleybol Turnuvası başladı
Tat ve Kalıntaş: “Gölcük’ten gelip bizi taşladılar, kendimizi savunduk”   mask
Tat ve Kalıntaş: “Gölcük’ten gelip bizi taşladılar, kendimizi savunduk”  
Kayıpsız Diliskelesi komşu hereke’de mask
Kayıpsız Diliskelesi komşu hereke’de
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL