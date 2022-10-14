Akaryakıt satın alınacak

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri 2022-2023 Yılı 12 Ay Süreli Motorin (Jeneratör ve Isınma Amaçlı) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...