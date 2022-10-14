İzmit Belediyesi okullara spor  malzemesi desteğine devam ediyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, İzmit’te faaliyet gösteren okullardan gelen talepler doğrultusunda spor malzemesi desteği vermeye devam ediyor. Kentte spor geleneği oluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına çalışmalarını sürdüren Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Akmeşe ilköğretim Okulu ve Akmeşe Ortaokuluna spor malzemesi desteğinde bulundu.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Çocukları spora teşvik etmek ve derslerinin daha verimli geçmesini sağlamak amacıyla okullardan gelen talepleri geri çevirmeyen İzmit Belediyesi öğrencilere spor malzemesi teslim etti. İdari kadro ve öğrenciler verilen destekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.