Aman dikkat! Fırtına geliyor

Kocaeli Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Denizi’nde rüzgarın; 15.10.2022 Cumartesi 05.00 ile 16.10.2022 Pazar 23.59 saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirilmiştir. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.