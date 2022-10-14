İl Başkanları, 'Sansür Yasası' için “SEÇİM HAZIRLIĞI” dedi

AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘Dezenformasyonla Mücadele Yasası’ adı verilen, gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun teklifinin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını içeren en kritik 29’uncu maddesine gelindiğindeyse muhalefet vekillerinin alkışlı ve sloganlı protesto eylemi sonrası oturum ertelenmişti. Yasayla birlikte haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişecek. Sosyal medya ve basın sektörüne yönelik hazırlanan Sansür Yasası ile ilgili İl Başkanları gazetemize konuştu.

“BUNLAR SEÇİM ÖNCESİ TAKTİĞİ”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Yasa meclisten geçerek güya yürürlüğe girdi. Zaten iktidar bunu yürürlüğe girmeden önce de kullanıyordu. Basitçe bir cümleyi bile Cumhurbaşkanına hakaret sayıyorlar. İnsanlar artık kaygı ve korku ile sosyal medyada paylaşım yapmaya çekiniyor. Ülkede basını susturacaksın, adaleti rafa kaldıracaksın ondan sonra demokratik seçim yapıyoruz diyeceksin. Bu kesinlikle tasdik edip desteklediğimiz bir şey değil. Bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor. Bunlar seçim öncesi taktiği” dedi.

“TARTIŞMA KONUSU YAPILMAMALIYDI”

Türkiye’nin önemli bir seçime doğru giderken böyle bir yasanın meclise getirilmesini doğru bulmadığını ifade eden Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, “Böyle bir süreçte böyle bir yasanın acele bir şekilde meclise getirilmesi düşündürücü. Yasa içerisinde çok muğlak kavramlar var. Sosyal medyayı baskı altına alma konusunda ciddi manada kaygılar var. Bunun bu dönemde tartışma konusu yapılmaması gerekirdi. Kabul edilebilir bir yasa değil” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMU ÜRKEK HALE GETİRDİLER”

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, yasanın seçim öncesi çıkmasının manidar bulduğunu ifade ederek, “Mevcut iktidar ve ortakları toplumu büyük bir baskı içerisinde tutuyor. Gençlerimizi korkutarak ve baskı yaparak toplumu ürkek bir hale getirdiler. Yoksullukla ve yasaklarla mücadele edeceğiz diyen bir parti bunları zirveye taşıdı. Yanlış bilgiye hapis cezası diyorlar. Yanlışı kim belirleyecek? TÜİK’in açıkladığı rakamlar ortada, reel rakamlar ortada. Bu basına karşı hem de sosyal medyaya karışı uygulanan bir sansürdür. Bu iktidarın gideceği gözüktü. İktidarlar gitme süreçlerinde bu tür yasaklarla kalmaya çalışırlar” dedi.

“MİLLETVEKİLLERİ UTANÇ DUYACAKLAR”

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, meclisten geçen yasanın Türkiye’yi istibdat dönemine geri döndürdüğünü belirterek, “Ülkeyi yarı açık cezaevi yapacak olan sansür yasasını onaylayan milletvekilleri, yıllar sonra bu kararları nedeniyle utanç duyacaklar. Hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan, yargı kararı olmadan gazetecileri ve sosyal medya kullanıcılarına 3 yıla kadar cezayı öngören bu yasayı Millet İttifakı tarihin çöp sepetine atacak. Sabredin” şeklinde konuştu.

“ZATEN UYGULADIKLARI BİR SANSÜR”

Kendisinin de gazeteci olduğunu ifade eden Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, “Hem vatandaş hem de basın sektörü için sıkıntı oluşturacak yasaklar. Kabul edilebilir değil. Bu düzenlemeler ve sansür zaten bir süredir iktidar tarafından reel olarak uygulanıyordu. Sosyal medyada çok da özgür değildik. Basın sektörü için de önemli düzenlemeler içeren bir yasa. Çok da korkulacak bir şey yok. Zaten uyguladıkları bir sansür. Şimdi kağıda dökmüş oldular. Hemen yürürlüğe de girmeyecek” dedi.