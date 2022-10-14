14 Eki 2022 - 17:20- Gündem G: 14 Eki 2022 - 17:44

KYÖD’ün en acı günü! Genç yönetici vefat etti

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Kızıltaş hayatını kaybetti
KYÖD’ün en acı günü! Genç yönetici vefat etti mask

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Kızıltaş hayata gözlerini yumdu. 41 yaşında olan ve sigortacılık mesleği yapan Kızıltaş’ın, dün gece uykudayken kalp krizi geçirdiği ve hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Kızıltaş’ın yarın Gölcük’te toprağa verilmesi bekleniyor. 

14 Eki 2022 - 17:20 - Gündem

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Yorumlar

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ahmet - ALLAH RAHMET EYLESİN AİLESİNE SABIRLAR VERSİN GÜZEL BİR İNSANDI İYİ İNSANDI

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ekim 17:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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