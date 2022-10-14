KYÖD’ün en acı günü! Genç yönetici vefat etti

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Kızıltaş hayata gözlerini yumdu. 41 yaşında olan ve sigortacılık mesleği yapan Kızıltaş’ın, dün gece uykudayken kalp krizi geçirdiği ve hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Kızıltaş’ın yarın Gölcük’te toprağa verilmesi bekleniyor.