Mehmet Ali Paşa’daki kamulaştırma  çalışması kapsamında yıkımlar sürüyor

İzmit Belediyesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binaların kamulaştırması tamamlananlarını yıkmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri titizlikle yürüttükleri çalışmalarda toplam 4 binanın daha yıkım işlemini gerçekleştirdi.
BÖLGENİN DEĞERİ ARTACAK
Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binaların kamulaştırılmasından sonra, cadde hem daha geniş bir hale gelecek hem de mahalle halkının sorunu çözülecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha da değer kazanacak bölge estetik ve ferah bir cadde haline gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.