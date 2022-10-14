14 Eki 2022 - 17:37- Gündem G: 14 Eki 2022 - 17:38

Mehmet Ali Paşa’daki kamulaştırma  çalışması kapsamında yıkımlar sürüyor

İzmit Belediyesinin yıllardır beklenen kamulaştırma hamlesini yaparak bölge sakinlerini memnun ettiği Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ve Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binalardan 4 tanesi daha yıkıldı

Mehmet Ali Paşa’daki kamulaştırma  çalışması kapsamında yıkımlar sürüyor mask
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İzmit Belediyesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binaların kamulaştırması tamamlananlarını yıkmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri titizlikle yürüttükleri çalışmalarda toplam 4 binanın daha yıkım işlemini gerçekleştirdi. 

BÖLGENİN DEĞERİ ARTACAK

Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binaların kamulaştırılmasından sonra, cadde hem daha geniş bir hale gelecek hem de mahalle halkının sorunu çözülecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha da değer kazanacak bölge estetik ve ferah bir cadde haline gelecek.
# İzmit belediyesi

14 Eki 2022 - 17:37 - Gündem

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