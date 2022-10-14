14 Eki 2022 - 17:45- Asayiş G: 14 Eki 2022 - 17:59

Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılması nedeniyle Kocaeli'ye geliyor

Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geliyor mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu (68) solunum yetmezliği nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmit Karabaş Mahallesi'nde ikamet eden ve  İzmit Belediyesi'nden emekli Celal Kılıçdaroğlu akciğer ve böbrek yetmezliği hastalığı ile boğuşuyordu. Celal Kılıçdaroğlu'nun şu an da yoğum bakımda olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu için Kocaeli'ye geliyor. 
# Celal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit belediyesi, chp, Cumhuriyet Halk Partisi

14 Eki 2022 - 17:45 - Asayiş

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