14 Eki 2022 - 17:45- Asayiş G: 14 Eki 2022 - 20:38

Kılıçdaroğlu, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılması nedeniyle apar topar Kocaeli'ye geldi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Kılıçdaroğlu, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde mask
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün akşam saatlerinde apar topar Kocaeli'ye geldi. Akciğer Enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun (68) yoğun bakıma alındığı haberini alan Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geldi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 9 Ekim’de beraberindeki heyetle birlikte ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 gün süren temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü. İstanbul Hava limanına inen Kılıçdaroğlu rotayı Kocaeli'ye çevirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediyesi emeklisi Celal Kılıçdaroğlu'nun bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Harun Yıldızlı ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet eşlik etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Kardeşimin sağlık durumu iyi. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
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14 Eki 2022 - 17:45 - Asayiş

Muhabir  Serhat Güneş

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