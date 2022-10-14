14 Eki 2022 - 17:55- Gündem G: 14 Eki 2022 - 17:56

İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi 19-20 Ekim’de derneklere tanıtılacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hayata geçirdiği ve ilimizdeki tüm ilçelerde faaliyet gösteren derneklerin yeni buluşma noktası olacak olan İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinin tanıtımı 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak

İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi 19-20 Ekim’de derneklere tanıtılacak mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ilimizin tüm ilçelerinde faaliyetlerini yürüten dernekleri bir araya getirecek projesi İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde çalışmalar tamamlandı. Yerleşke, Orhan Mahallesi’nde yer alan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi dönüştürülerek, Kocaeli’deki tüm derneklerin çalışmaları için kapılarını açıyor.


2 GÜNLÜK TANITIM PROGRAMI

Dernekler Yerleşkesi, kentte faaliyet gösteren tüm yöre derneklerinin hizmetinde olacak. Yerleşkenin tanıtım programı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 2 grup halinde planlanan Kocaeli’deki tüm dernek ve STK temsilcilerinin katılımıyla 19 ve 20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Programa kentimizde faaliyet gösteren çok sayıda dernek ve STK temsilcisinin katılması bekleniyor. 


TANITIMI YAPILACAK

Kocaeli’deki tüm derneklerin kullanımına açık olacak Dernekler Yerleşkesi, İzmit Belediyesi ekiplerince büyük bir özveri ile hazırlandı. Tüm ayrıntıların düşünüldüğü yerleşke içerisinde 377 metrekarelik çok amaçlı salon, 130 metrekarelik konferans salonu, 11 dernek ofisi, yönetim odası, danışma ve kafeterya yer alacak. Derneklerin tüm görüşme ve etkinliklerini rahat bir şekilde gerçekleştirebileceği yerleşke, kısa süre içerisinde açılışının yapılmasının ardından derneklerin kullanımına sunulacak.
# İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

14 Eki 2022 - 17:55 - Gündem

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