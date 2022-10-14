İnternet dolandırıcılarına polisten dev operasyon: 23 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, siber suçların men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda, Kocaeli ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince koordineli olarak yürütülen soruşturmada, oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Sakarya’da 20 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 23 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgusunda şahıslardan biri hakkında 32 adet, biri hakkında 17 adet, 3 farklı şüpheli hakkında ise birer adet nitelikli dolandırıcılık suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.
100 bin lira nakit para ele geçirildi
Şahısların ikameti ve ofis olarak kullandıkları dairelerde ekipler tarafından yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal ile pos cihazı, sözleşme, senet ve benzeri doküman ile yaklaşık 100 bin lira nakit para ele geçirildiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.