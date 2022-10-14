14 Eki 2022 - 21:26- Asayiş G: 14 Eki 2022 - 21:27

Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı

Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada yaralanan bazı işçiler hastaneye getirilmeye başlandı.
Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı mask
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Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde -300 kotunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken, madenden yaralı olarak kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılmaya başlandı.
# yaralı

14 Eki 2022 - 21:26 İHA Bartin- Asayiş

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