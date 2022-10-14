Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde -300 kotunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken, madenden yaralı olarak kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılmaya başlandı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada yaralanan bazı işçiler hastaneye getirilmeye başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.