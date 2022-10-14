14 Eki 2022 - 21:42- Ekonomi G: 14 Eki 2022 - 21:46

Sigaraya zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sigaraya zam geldiğini duyurdu. Yeni fiyatlar, yarından itibaren geçerli olacak.

Sigaraya zam geldi mask

Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldiğini açıkladı. Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Dündar, "Bugün liste yayımlandı. Sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam geliyor. Bu zam uzun süredir bekletilen zamdı" dedi.
# liste

14 Eki 2022 - 21:42 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.117.390 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘Ukrayna’nın yeniden inşasına talibiz’ mask
‘Ukrayna’nın yeniden inşasına talibiz’
Tavuk eti üretimi yüzde 12,1 arttı mask
Tavuk eti üretimi yüzde 12,1 arttı
Tarım Kredi’den yeni proje   mask
Tarım Kredi’den yeni proje  
PepsiCo’da üst düzey atama mask
PepsiCo’da üst düzey atama
Vali Yavuz Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’yi ziyaret etti   mask
Vali Yavuz Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’yi ziyaret etti  
Gebze ve Sivas kardeşliği   mask
Gebze ve Sivas kardeşliği  
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL