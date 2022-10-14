Sigaraya zam geldi

Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldiğini açıkladı. Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Dündar, "Bugün liste yayımlandı. Sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam geliyor. Bu zam uzun süredir bekletilen zamdı" dedi.