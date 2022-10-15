15 Eki 2022 - 13:45- Gündem G: 15 Eki 2022 - 14:23

1461 Trabzonspor - Kocaelispor (Canlı anlatım)

2.Lig'de zirve hesapları yapan 4'te 4 ile ikinci sıraya yapışan Kocaelispor, 1461 Trabzon ile karşı karşıya geliyor
1461 Trabzonspor - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask

Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı

Dk.4: Mehmet Yılmaz'ın ortasında Beykan topa kafayla, vurdu top üstten az farklı dışarıya çıktı.

Stadın zemini çok kötü durumda. Kökler tam oturmadığı için futbolcular ayakta durmakta güçlük çekiyor. Daha 10 dakika olmadan zemin bozulmaya başladı.

Dakika 17: Kocaelispor gole yaklaştı... Beykan'ın pasında Samed Ali kaleci Özkan'la karşı karşıya kaldı, Samed Ali'nin vuruşunda Özkan topu çıkardı.

Dakika 20: Sağdan gelen ortada Utku topla buluştu ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. "1-0"

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ORTAHİSAR YAVUZ SELİM STADI
15.10.2022 - 14:00
BURAK TAŞKINSOY(Hakem)
SAMET ÖZKUL(1. Yardımcı Hakem)
ANIL KÜÇÜKKARACA(2. Yardımcı Hakem)
SERKAN ERYILMAZ(Dördüncü Hakem)
# Kocaelispor

15 Eki 2022 - 13:45 - Gündem

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